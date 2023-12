Vucic, ok Stellantis a produzione Panda elettrica in Serbia

"Stellantis inizierà con la produzione della Panda elettrica" in Serbia. Lo ha confermato il presidente serbo Aleksandar Vucic al termine dell'incontro istituzionale con Giorgia Meloni. a Belgrado. Vucic ha espresso gratitudine per la decisione dell'Italia di investire in Serbia anche con Simest e Cdp.

"Stellantis-generator - ha concluso - oltre alla produzione della Panda elettrica potrebbe essere il motore degli investimenti dell'automotive".

Nell'aprile del 2022 il Ceo di Stellantis Carlos Tavares incontrò a Belgrado il presidente serbo Aleksandar Vucic e in quella sede fu annunciato che Stellantis avrebbe prodotto dal 2024 un nuovo modello di auto elettrica nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia.



