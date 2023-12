Imprese: E-R, al fianco di Toyota per investimenti in regione

L'Emilia-Romagna sarà al fianco degli investimenti, che Toyota realizzerà sul territorio regionale "sostenendo i progetti dell'azienda affinché questi possano cogliere ogni opportunità di finanziamento". E' quanto emerso, spiega una nota della stessa Regione, in un incontro tra l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla - andato in scena nella sede bolognese di Toyota Material Handling Manufacturing Italy - e i manager della Toyota Industries Corporation. L'azienda nipponica è presente in regione con uno stabilimento a Bologna e uno a Ostellato, nel Ferrarese. "Il progetto di sviluppo messo in campo da Toyota in Emilia-Romagna rappresenta un investimento rilevante - osserva Colla nella nota -: saremo al fianco dell'azienda sul territorio e l'accompagneremo con attenzione nei passaggi con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, per cogliere tutte le possibilità di finanziamento oggi disponibili". Inoltre, argomenta, l'azienda asiatica "si inserisce molto bene nel tessuto economico emiliano-romagnolo per la sua attenzione alle relazioni, istituzionali e sociali, per la qualità delle produzioni e la sostenibilità ambientale. Toyota - chiosa Colla- non è solo un marchio importante, ma un modo di essere e stare sul territorio che si confà con la nostra dimensione regionale".

Lo stabilimento di Bologna occupa circa 850 persone e ha chiuso lo scorso anno con un fatturato di circa 600 milioni mentre quello di Ostellato occupa 680 persone con un fatturato di 150 milioni nel 2022. In Emilia-Romagna sono circa 2.000 gli occupati considerando anche l'unità di vendita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA