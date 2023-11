Ford Usa riprende costruzione fabbrica batterie a Marshall

Dopo aver annunciato due mesi fa la sospensione della costruzione del nuovo impianto a Marshall, nel Michigan, dedicato alle batterie per auto elettriche e frutto di una collaborazione con Contemporary Amperex Technology (Catl) Ford ha ora deciso di riprenderne la costruzione ma in dimensioni più ridotte. Questo ridimensionamento riguarda l'investimento che inizialmente doveva essere di 3,5 miliardi di dollari (Ford non ha ancora comunicato i nuovi conteggi) e soprattutto le assunzioni, che scenderanno dai 2.500 posti di lavoro precedentemente annunciati a 1.700.

Come riporta il magazine Manufacturing Dive, che ha incontrato T.R. Reid, direttore delle comunicazioni aziendali e della politica pubblica di Ford, l'impianto di Marshall produrrà annualmente batterie per una capacità complessiva di 20 GWh anziché 35 come programmato in precedenza. In occasione dell'annuncio dello stop di due mesi fa, il portavoce dell'Ovale Blu aveva detto che dietro la decisione c'erano "una serie di considerazioni" .

Da allora Ford ha rivisto il piano per garantire che la gestione dell'impianto fosse più economica. Tali considerazioni includevano il costo del lavoro e i programmi di incentivi governativi. Ma la ragione principale che ha spinto Ford a rivedere il progetto di Marshall è il basso tasso di crescita dei clienti che acquistano veicoli elettrici.

Reid ha infatti detto a Manufacturing Dive che "sebbene le vendite di veicoli elettrici di Ford siano aumentate del 44% su base annua nel terzo trimestre, il tasso di adozione dei veicoli elettrici non sta avvenendo così velocemente come avevamo precedentemente previsto".

La Casa di Derborn prevede che lo stabilimento di Marshall inizi a produrre batterie al litio ferro fosfato nel 2026.

Questo, ricorda Manufacturing Dive, non è l'unico stabilimento di batterie di cui Ford aveva sospeso o ritardato la costruzione. Già in ottobre mese scorso era stato comunicato un nuovo calendario (spostato in avanti) per la costruzione di un impianto batterie nel Kentucky.



