Ferrari, al via quarta tranche buy back da 350 milioni

Ferrari va avanti con il programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro: la quarta tranche fino a 350 milioni ha inizio l'8 novembre e il termine entro il 26 giugno 2024. L'operazione è in due parti: Ferrari ha stipulato un contratto non discrezionale di acquisto di azioni proprie per un importo fino aa un massimo di 250 milioni da eseguire sul mercato mediante una primaria istituzione finanziaria. Ha stipulato inoltre un mandato aggiuntivo con una primaria istituzione finanziaria per effettuare acquisti di azioni proprie fino a un massimo di 100 milioni di euro sul Nyse.

Con le tre precedenti tranche eseguite fino al 20 ottobre, la società ha acquistato in tutto 2.334.284 azioni ordinarie proprie su Exm e Nyse, incluse le operazioni di Sell to Cover, per un controvalore complessivo di 559.196.761,15 euro.



