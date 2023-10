Stellantis fs Italia, prima cartolarizzazione di prestiti auto

Stellantis Financial Services Italia ha completato con successo il collocamento della sua prima cartolarizzazione pubblica, avente ad oggetto crediti finalizzati all'acquisto di auto, del valore iniziale di circa 750 milioni di euro. Si tratta della prima operazione pubblica in Italia dalla nascita di Stellantis Fs, la banca captive del Gruppo Stellantis, costellazione di 14 iconici brand automobilistici con attività industriali in oltre 30 Paesi e clienti in più di 130 mercati. La società veicolo "Auto ABS Italian Stella Loans 2023-1" ha emesso titoli obbligazionari Asset-Backed (ABS) in tranche Senior, Mezzanine e Junior, fino a 760 milioni di Euro, sottoscritti da parte di investitori qualificati. I titoli Senior e Mezzanine sono dotati di rating da parte di DBRS e Fitch - Classe A rating AA(high) per DBRS e AA da Fitch; Classe B rating AA(low) per DBRS ed A+ per Fitch; Classe C rating A(high) per DBRS e BBB+ per Fitch; Classe D rating BBB(high) per DBRS e BBB- per Fitch; Classe E rating BBB(low) per DBRS e BB+ per Fitch - e sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo. La società veicolo comprerà i crediti su base rotativa. L'operazione è stata strutturata ai sensi del regolamento europeo sulle cartolarizzazioni "Simple, Transparent and Standardised" ed ha finalità sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito



Riproduzione riservata © Copyright ANSA