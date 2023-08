Il produttore di auto vietnamita Vinfast debutta al Nasdaq

Il produttore automobilistico vietnamita Vinfast ha fatto il suo debutto al Nasdaq di New York con il simbolo ticker " VFS ", diventando, con un patrimonio netto di oltre 23 miliardi di dollari, la più grande società vietnamita quotata sul mercato azionario statunitense. Preceduta il 14 agosto dall'aggregazione aziendale con Black Spade Acquisition Co, la società combinata opererà ora come VinFast Auto Ltd. L'amministratore delegato Le Thi Thu Thuy, come riporta Vietnam Plus, ha dichiarato che "la quotazione di successo supporta l'impegno di VinFast per la mobilità sostenibile su scala globale, e sblocca l'accesso ai mercati dei capitali fondamentali per lo sviluppo futuro". L'azienda specializzata in veicoli elettrici ha recentemente inaugurato un nuovo impianto di produzione negli Stati Uniti e lancerà a breve i modelli VF 3, VF 6 e VF 7.



