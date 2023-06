Suzuki e SkyDrive produrranno auto volanti

Accordo firmato tra Suzuki Motor Corporation e SkyDrive, che lavoreranno assieme alla produzione di auto volanti, a partire dalla primavera 2024. In particolare, SkyDrive costituirà una filiale controllata al 100% per la produzione di auto volanti. Suzuki e SkyDrive utilizzeranno lo stabilimento Suzuki di Shizuoka.

"Sono entusiasta - ha commentato il presidente di Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki - di collaborare con SkyDrive. Faremo passi ambiziosi verso lo sviluppo di prodotti di valore superiore, in modo da poter contribuire alla realizzazione della mobilità aerea, per il trasporto quotidiano".