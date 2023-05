In Francia nasce primo campione europeo batterie elettriche

Una gigafactory di portata europea per consentire al nostro continente di non farsi schiacciare da colossi come la Cina sul mercato delle batterie elettriche. La Francia inaugura oggi a Douvin, nel nord del Paese, non lontano dalle città di Lille e di Lens, il primo grande stabilimento per la produzione di batterie per auto elettriche di Francia.

L'iniziativa è stata promossa da Automotive Cells Company (Acc), la società di proprietà in parti uguali di Stellantis, TotalEnergies e Mercedes, che qualcuno ha ribattezzato 'l'Airbus delle batterie'. All'evento di scala continentale sono attesi anche il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e il ministro tedesco dei Trasporti, Volker Wissing. Presenti anche il direttore generale di Acc, Yann Vincent, il direttore generale di Stellantis, Carlos Tavares, il direttore generale di Mercedes-Benzi, Ola Kallenius, il direttore generale di TotalEnergies,Patrick Pouyanné.Lanciata nel 2020, Automotive Cells Company concepisce e produce cellule e moduli per lo stoccaggio di energia. Questi elementi attivi vengono poi assemblati in batterie ad uso dei costruttori automobilistici.

La Gigafactory ACC di Billy-Berclau Douvrin, nella Francia del Nord, rientra tra i progetti sostenuti dallo Stato francese nel quadro della strategia per lo sviluppo di batterie elettriche e per lo sviluppo di importanti progetti di interesse comune europeo (Piiec). Con il nuovo sviluppo tecnologico, la richiesta di batterie sta crescendo rapidamente e dovrebbe aumentare di 14 volte entro il 2030. La gigafactory di Douvrin dovrebbe cominciare a produrre attivamente già dal 2024. "Qui siamo nel futuro, è un grande progetto europeo". Così John Elkann, presidente di Stellantis, commenta la nascita della prima gigafactory. Supportato da 7 miliardi di euro di investimenti, di cui 2,8 miliardi di fondi pubblici, il progetto di Acc aiuterà la transizione verso la mobilità sostenibile. I dipendenti saranno in tutto 6.000.