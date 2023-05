Joint venture tra Hyundai Motor Group e Lg Energy Solution

Una nuova joint venture per Hyundai Motor Group e Lg Energy Solution che hanno annunciato la collaborazione per la produzione di batterie per le auto elettriche negli Stati Uniti. Le due aziende hanno siglato un memorandum d'intesa per produrre batterie Ev negli Usa, con l'obiettivo di dare ulteriore slancio alla strategia di elettrificazione del Gruppo negli Stati Uniti.

La cerimonia di firma si è svolta nella sede centrale di Lges a Seul, alla presenza di Jaehoon Chang, Presidente e Ceo di Hyundai Motor Company e di Youngsoo Kwon, Ceo di Lg Energy Solution. Il Gruppo e Lges avranno una quota del 50% ciascuna nella joint venture, che vedrà un investimento superiore ai 4.3 miliardi di dollari.

"Hyundai Motor Group sta puntando sull'elettrificazione - ha dichiarato Jaehoon Chang, presidente e Ceo di Hyundai Motor Company - per assicurarsi una posizione di leadership nell'industria automobilistica mondiale. Creeremo una solida base per guidare la transizione Ev globale attraverso la creazione di un nuovo impianto di batterie Ev con Lg Energy Solution, un produttore di batterie leader a livello mondiale e partner di lunga data".

La capacità annuale del nuovo impianto sarà di 30 GWh, in grado di supportare la produzione di 300.000 unità di veicoli elettrici all'anno. Lo stabilimento sarà situato nella contea di Bryan, a Savannah, in Georgia, nelle vicinanze dello Hyundai Motor Group Metaplant America, attualmente in costruzione.

"Due importanti leader dell'industria automobilistica - ha dichiarato Youngsoo Kwon, Ceo di LG Energy Solution - e delle batterie si sono uniti, e insieme siamo pronti a guidare la transizione Ev in America. Facendo progredire ulteriormente la nostra competitività e la nostra esperienza operativa globale, Lg Energy Solution si impegnerà al massimo per offrire ai propri clienti le soluzioni energetiche sostenibili più avanzate".

