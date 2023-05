Stellantis: Napolitano, "pronti per produzione nuova Ypsilon"

Lancia è pronta per per la produzione della nuova Ypsilon. Ad annunciarlo sui propri canali social il Ceo del marchio Luca Napolitano: "Oggi - scrive il numero uno di Lancia - inizia un altro capitolo del nostro piano di Rinascimento. Sono felice di poter annunciare che siamo pronti con la produzione della nuova Ypsilon: sarà la prima delle tre vetture del nuovo piano di Rinascimento del marchio e verrà lanciata nel 2024 in versione 100% elettrica e ibrida a 48 volt.

Si tratta di una vettura di 4 metri, che va a coprire le esigenze del segmento B, il secondo segmento più grande del mercato. Elegante e innovativa, più europea e molto moderna.

Sarà una bellissima Lancia, bella fuori e bella dentro dove sembrerà davvero come sentirsi in un salotto di una casa italiana. Lancia - conclude Napolitano - ha un piano a 10 anni che prevede una linea di prodotti leggera ed efficiente: Nuova Ypsilon nel 2024, Gamma nel 2026 e Delta nel 2028, un nuovo prodotto ogni 2 anni. La strategia di elettrificazione prevede che dal 2026 Lancia offrirà vetture 100% elettriche, mentre dal 2028 venderà solo vetture 100% elettriche." La Nuova Ypsilon, prima vettura della nuova era di Lancia, sarà prodotta nello stabilimento spagnolo di Saragozza.

Inaugurato nel 1982, Saragozza è uno degli stabilimenti di produzione Stellantis che, in linea con il piano strategico Stellantis Dare Forward 2030, si distingue per l'utilizzo di energie rinnovabili e metodi produttivi rispettosi dell'ambiente e massima attenzione alla qualità. A marzo del 2023, lo stabilimento ha celebrato la produzione del 15 milionesimo veicolo.