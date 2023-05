General Motors, programma Envolve innova rapporti flotte Usa

Inizia una nuova era nei rapporti fra General Motors e il mondo dei clienti professionali e aziendali.

All'evento Fleet Solutions Summit di Gm è stato presentato il programma Envolve, una esperienza cliente one-stop progettata con il contributo di clienti e rivenditori che punta a facilitare l'accesso a tutti i prodotti e servizi che Gm ha da offrire, compresi quelli di elettromobilità.

"Gm Envolve sfrutterà tutta la potenza di General Motors per offrire le migliori soluzioni ai clienti e rafforzare ulteriormente le ragioni per cui abbiamo aumentato le vendite della nostra flotta per cinque trimestri consecutivi - ha affermato Steve Carlisle, vicepresidente esecutivo e presidente Gm per il Nord America - Oggi inizia il viaggio di Gm Envolve, dove porteremo ai nostri clienti soluzioni su misura per soddisfare le loro sfide aziendali".

L'azienda di Detroit spiega che Gm Envolve preparerà i clienti a stare al passo con il cambiamento attraverso una serie semplificata di prodotti e servizi su misura per le esigenze attuali e future della loro attività.

Attraverso questo nuovo approccio, Gm prevede di ottenere efficienze operative e creare maggiori opportunità di entrate dai clienti attuali e futuri. I clienti avranno accesso all'ecosistema Gm connesso attraverso un singolo account executive.

Questo unico touchpoint di vendita semplificherà l'esperienza di acquisto e funzionerà come un'estensione del team del cliente, portando nuove energie e idee con una mentalità olistica di risoluzione dei problemi. Questi account executive saranno supportati da un team dedicato di esperti per aiutare a identificare e curare un pacchetto di tecnologie e soluzioni innovative di Gm per l'attività di ciascun cliente.