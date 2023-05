Ceo Renault, 'automobili responsabili del 10% inquinamento'

"Il trasporto è un quarto dell'inquinamento che viene generato ogni anno. La parte dell'automobile è circa il 10-11%. Noi siamo un decimo del problema, però è un problema abbastanza rilevante. Però dobbiamo cercare di arrivare a zero. Tutto quanto ci aiuta a ridurre il fumo dagli scappamenti è una missione abbastanza interessante.

Potrebbe anche non esserci solo l'elettrico, potremmo parlare di idrogeno, di nuovi carburanti". Lo ha detto l'amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, in videocollegamento al Festival dell'economia di Trento. "L'automobile sarà capace di leggere intorno, di prendere delle decisioni. Bisogna ricordarci che ci sono più di un milione di morti per incidenti stradali sul pianeta. È una specie di ecatombe. Anche soltanto salvare una, dieci vite è fondamentale. È fondamentale che le vetture anticipino il potenziale errore umano, perché il 90% degli incidenti capita perché ci sono state distrazioni umane.

Secondo me è una battaglia che vale la pena combattere", ha aggiunto De Meo.

"C'è una challenge che dobbiamo risolvere con le autorità. Ci vuole una strategia industriale" ha detto ancora De Meo. "Il regolatore ci deve dire dove vogliono che arriviamo, ma non esattamente come farlo. Questo bisogna lasciarlo ai tecnici, agli ingegneri. Anche io continuo a predicare che ci lascino la possibilità di trovare delle soluzioni", ha aggiunto l'amministratore delegato di Renault. L'industria automobilistica, ha detto De Meo, sta lavorando per "fare in modo che la tecnologia dominante sia quella delle batterie". Ci sono "250 miliardi investiti nelle auto a batteria da parte dell'industria europea, ma è chiaro che se non ci sono punti di ricarica la gente non comprerà auto elettriche". "Una delle cose che vanno curate è la capacità di connettere i punti", ha aggiunto l'amministratore delegato di Renault, "altrimenti - ha detto - saremo strategicamente dipendenti dalla Cina".

"Domani mattina mi augurerei che ci sia una revisione di quest'intenzione della Comunità europea di portare l'Euro 7". Lo ha detto l'amministratore delegato di Renault, e presidente Acea, Luca De Meo, che ha aggiunto: "Il governo italiano ha preso una posizione chiara in questo senso e lo ringrazio per il supporto".