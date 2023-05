I risultati del primo trimestre di Pirelli sono tutti in crescita. I ricavi per 1.699,7 milioni di euro sono cresciuti dell'11,7%, l'Ebitda adjusted nel primo trimestre è stato pari a 359,7 milioni di euro, in crescita dell'8%, l'ebit adjusted è salito dell'8,6% a 248,1 milioni di euro e infine l'utile netto è salito del 4,7% a 115 milioni di euro.