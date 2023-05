Istat, balzo della produzione di auto, +35,8% a marzo

La produzione italiana di autoveicoli registra una crescita del 17,4%, a marzo, su base mensile e del 35,8% su base annua, nei dati corretti per il calendario. Si tratta dell'incremento tendenziale maggiore registrato dall'Istat per il settore da quasi due anni, a partire da giugno 2021, nel pieno della ripresa post-pandemica quando c'era stato un balzo, rispetto a giugno 2020, del 39,1%. Anche l'insieme del primo trimestre è in espansione del 2,2% rispetto al periodo precedente. Anche in generale la fabbricazione di mezzi di trasporto è il settore di attività economica in maggiore crescita tendenziale a marzo.