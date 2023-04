Unrae, per le auto usate leggero calo a febbraio (-1%)

Dopo la crescita di gennaio, torna a registrare una flessione a febbraio il mercato delle auto usate: secondo i dati dell'Unrae, in attesa di consolidamento, sono stati 401.117 i trasferimenti di proprietà rispetto ai 404.966 dello stesso periodo 2022, con un leggero calo dell'1%.

I trasferimenti netti cedono l'1,5%, mentre le minivolture rimangono sostanzialmente stabili (-0,2%). Nel primo bimestre il mercato dell'usato rimane in attivo del 4% con 450.734 passaggi, verso i 329.743 di gennaio-febbraio 2022. Il diesel a febbraio continua a essere il preferito con il 47,3% (-2,3%), seguito dal benzina al 40,1%, in recupero di 0,4 punti sullo stesso mese 2022. Le ibride salgono al terzo posto con il 4,8% nel mese e il 4,5% nel bimestre, superando il Gpl (al 4,5% del totale nel mese e 4,4% nel bimestre). Si conferma la leadership della Lombardia con il 15,8% dei trasferimenti, seguita da Lazio e Campania, con quote in contrazione, rispettivamente al 9,8% e 9,%. Il Trentino Alto Adige sfiora il 3% di quota grazie al noleggio.