Kia, in Europa migliore primo trimestre della sua storia

Nel primo trimestre dell'anno Kia ha fatto registrare il miglior risultato della sua storia, superiore anche al record del 2021. Lo evidenziano i nuovi dati pubblicati dall'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (Acea) che indicano in 148.571 unità le immatricolazioni tra gennaio e marzo 2023 con un aumento del 2,23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Solo a marzo Kia ha venduto nei mercati europei (Ue + Efta + Gb) 63.053 vetture, il 6,9% in più rispetto a marzo dello scorso anno con una crescita che ha aiutato la Casa sudcoreana a mantenere la quota di mercato europeo a un solido 4,6%.

Spicca la crescita della domanda di veicoli elettrici ed elettrificati Kia che - in continua crescita - hanno rappresentato il 35% delle vendite totali. Nei citati mercati di riferimento il suv Sportage è stato il modello Kia più venduto con 41.275 unità. Seguono la famiglia Ceed con 35.207 unità e l'elettrica Niro arrivata a 19.115 immatricolazioni.

Le vendite di modelli elettrici puri - si legge nella nota di Kia - sono state incrementate dal pluripremiato EV6 e continueranno a crescere con il lancio dell'EV9 entro la fine dell'anno.

"Questo inizio anno da record - ha commentato Jason Jeong, presidente di Kia Europe - dimostra che Kia continua la sua forte crescita e che i nostri clienti europei stanno rispondendo positivamente alla nostra crescente gamma di veicoli elettrificati".