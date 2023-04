Ricavi in aumento per Gm, rivede al rialzo le stime per il 2023

Ricavi in aumento per General Motors nel primo trimestre. Il colosso di Detroit archivia i primi tre mesi dell'anno con un utile netto in calo del 19% a 2,4miliardi di dollari e ricavi in rialzo dell'11% a 40 miliardi. Gm ha rivisto al rialzo le stime per il 2023 citando la disponibilità dei consumatori a spendere sui modelli alto di gamma. Per quest'anno la casa automobilistica prevede un utile ante imposte in una forchetta fra gli 11 e i 13 miliardi di dollari rispetto ai 10,5-12,5 miliardi stimati in precedenza.