Liquidazione giudiziale per Mazzanti, fabbrica di supercar in Toscana

Il tribunale di Pisa ha decretato la liquidazione giudiziale per Mazzanti automobili di Pontedera (Pisa), azienda che da decenni costruisce hypercar in pochissimi esclusivi esemplari note in tutto il mondo. Il provvedimento potrebbe portare alla definitiva cessazione di attività di un marchio che ha rappresentato un'eccellenza italiana nelle quattro ruote "artigianali". La notizia è stata pubblicata stamani da La Nazione tuttavia secondo quanto emerge ci sarebbe ancora uno spiraglio per salvare la produzione. Secondo l'avvocato Stefania Civitavecchia, advisor legale della Mazzanti automobili srl, ha infatti fatto sapere che il fondo maltese-svizzero Iff Limited con a capo il ceo Sandro Paolo Di Benedetto avrebbe manifestato "l'interesse di voler acquisire la Mazzanti Automobili srl" nonostante sia sfumato il percorso del concordato preventivo. "Auspichiamo in un imminente incontro - conclude Civitavecchia - tra il liquidatore e il fondo per avviare un percorso di trattativa". La produzione della Mazzanti automobili è ferma da agosto 2022.