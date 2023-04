Stellantis riorganizza i servizi finanziari e di leasing

Stellantis rafforza e razionalizza i servizi europei di finanziamento e leasing con due nuove strutture: Stellantis Financial Services (ex Banque Psa Finance) e Leasys (che consolida le attività di Leasys e Free2move Lease). Entrano infatti in vigore gli accordi con Bnp Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance e Santander Consumer Finance. Banque Psa Finance è stata rinominata Stellantis Financial Services e sarà rappresentata da un'unica entità finanziaria in ogni Paese che gestirà tutti i marchi Stellantis, in collaborazione con Bnp Paribas Personal Finance e Santander Consumer Finance. Stellantis ha anche creato una società di leasing multimarca, Leasys, joint venture 50/50 con Crédit Agricole Consumer Finance, dopo il consolidamento di Leasys e Noleggio Free2move. Il suo obiettivo è diventare il leader europeo del leasing con una flotta di un milione di veicoli entro il 2026. Il punto sulla strategia di Stellantis nel settore è stato fatto dal responsabile delle società affiliate Philippe de Rovira. "Questa semplificazione consente di servire i clienti più agilmente, di fornire un migliore supporto alla commercializzazione attraverso i brand Stellantis e di rafforzare la competitività sfruttando le molteplici sinergie" ha spiegato. La strategia di Stellantis, delineata nel piano Dare Forward 2030 - ha ricordato - punta a sfruttare meglio i servizi finanziari con l'obiettivo di raddoppiare il margine netto di intermediazione bancaria entro il 2030. Stellantis ha confermato che Crédit Agricole Consumer Finance ha acquisito il 50% del Gruppo Fca Bank. Le autorità antitrust e di regolamentazione del mercato hanno approvato le operazioni.