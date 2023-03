Dacia ha prodotto il 100.000° esemplare di Jogger

Il 100.000° esemplare di Dacia Jogger è stato prodotto nello stabilimento di Mioveni, in Romania. Nello specifico, si tratta di una versione HYBRID 140 nella configurazione a 7 posti, con l'allestimento Extreme, nella livrea Lichen Kaki, assemblato per un cliente del mercato locale.

E' un traguardo di produzione importante per il modello tutto spazio che ha debuttato, in anteprima mondiale, al Salone di Monaco nel 2021.

A livello commerciale, il 90% delle unità prodotte è destinato all'esportazione, in particolare verso i Paesi dell'Europa Occidentale, mentre i principali mercati esteri di Jogger sono, rispettivamente, Francia, Germania, Italia, Spagna, e Regno Unito.

Forte del suo spazio interno, capace di ospitare fino a 7 persone, e del rapporto value for money, Dacia Jogger si è aggiudicata diversi premi come il "Best Value Car", attribuito nel 2022 dalla pubblicazione britannica Business Car; il "Golden Steering", assegnato dalle pubblicazioni tedesche Bild am Sonntag e Auto Bild; ed il titolo di "Voiture de l'année" ai Trophées L'Argus 2023.