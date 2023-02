Bentley: ultimo atto per il motore W12

Tramite un annuncio ufficiale, Bentley ha comunicato che la produzione del suo propulsore a benzina a 12 cilindri si concluderà nell'aprile del 2024. Per quel periodo saranno più di 100.000 gli esemplari dell'iconico W12 prodotti artigianalmente nella Dream Factory di Crewe, in Inghilterra. Questo annuncio è stato dettato dalla strategia Beyond100, che vedrà l'intera linea di modelli dell'azienda completamente elettrificata entro l'inizio del prossimo decennio.

Prima di abbandonare la scena però, il motore W12 ha raggiunto la massima evoluzione per i 18 esemplari della Bentley Batur che verranno realizzati a mano da Mulliner, raggiundendo una potenza di 750 CV e 1.000 Nm di coppia.

"Dopo 20 anni e più di 100.000 W12 prodotti - ha detto Adrian Hallmark, chairman and chief executive Bentley, ha dichiarato - è giunto il momento di ritirare questo iconico propulsore mentre stiamo compiendo passi da gigante verso l'elettrificazione, ma non senza tributargli il migliore saluto possibile, con la versione più potente del motore mai creata".