Mercedes: nel 2022 fatturato sale a 150 miliardi (+12%)

Il gruppo Mercedes-Benz chiude il2022 con un fatturato di 150 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto ai 133,9 miliardi del 2021. L'utile l'utile prima degli interessi e delle imposte (Ebit) sale a 20,5 miliardi, in aumento del 28%. Proposto un dividendo di 5,2 euro, in aumento rispetto ai 5 euro del 2021. Il gruppo prevede anche un riacquisto di azioni per un valore massimo di 4 miliardi di euro in 2 anni. Nel suo primo anno dopo lo scorporo di Daimler Truck, il gruppo Mercedes-Benz ha proseguito la sua trasformazione nonostante il contesto geopolitico e macroeconomico. Gli "ottimi risultati sottolineano il miglioramento della redditività, anche se la pandemia Covid-19, le strozzature nella catena di fornitura dei semiconduttori e le conseguenze della guerra della Russia contro l'Ucraina hanno continuato a influenzare il business", spiega il gruppo in una nota.

Per il 2023 il gruppo Mercedes Benz prevede un fatturato a livello dell'anno precedente, Ebit visto leggermente al di sotto del livello del 2022, free cash flow (Business Industriale) al livello dell'anno precedente. "Abbiamo ridisegnato Mercedes-Benz per essere un'azienda più redditizia grazie alla nostra attenzione per i prodotti desiderabili e alla gestione disciplinata dei margini e dei costi. Non possiamo controllare gli eventi macro o mondiali, ma il 2022 è un esempio di come ci stiamo muovendo nella giusta direzione", afferma Ola Kaellenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz Group. "Oltre a ottenere solidi risultati finanziari, il team ha accelerato - aggiunge - il nostro passo come leader tecnologico nella guida elettrica e automatizzata. Il prossimo capitolo della nostra trasformazione sarà svelato durante il Mercedes-Benz Strategy Update in California il 22 febbraio, incentrato sul Mercedes-Benz Operating System".