Il V8 Hellcat Hemi è al viale del tramonto

Anche un altro motore illustre verrà sacrificato sull'altare dell'elettrificazione, si tratta del V8 Hellcat Hemi che equipaggia le Dodge più potenti.

Secondo Motortrend.com la sua produzione dovrebbe interrompersi alla fine dell'anno in corso, con l'unica consolazione che potrebbe equipaggiare per un breve periodo un nuovo modello Dodge.

In pratica, il V8 Hellcat, che attualmente si trova sotto il cofano di 4 modelli differenti, cesserà di essere prodotto con la fine della produzione della Dodge Challenger attuale.

Prima di lasciare il posto ad unità più sostenibili, però, verrà montato su delle serie speciali che saranno contese dai collezionisti in quanto rappresentative della fine di un'epoca, e arriverà ad una potenza di circa 820 CV.

Al suo posto, ci sarà un potente motore elettrico con architettura ad 800 Volt che dovrebbe erogare circa 900 CV ed essere abbinato alla trazione integrale.