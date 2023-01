Le plug-in Toyota assemblate per la prima volta in Europa

Le linee produttive del Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) che sorge Sakarya sono ormai pronte per sfornare la nuova generazione del crossover C-HR.

Disponibile nelle versioni Hev e Phev, la rinnovata Toyota C-HR sarà la prima ibrida plug-in prodotta in Turchia, in quello che è il primo stabilimento europeo di Toyota dotato di una linea di produzione di batterie. Il nuovo grado di elettrificazione raggiunto da C-HR riflette l'impegno di Toyota nel contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio nel segmento di mercato più grande e competitivo in Europa. Toyota ha annunciato l'obiettivo di riduzione del 100% delle emissioni di CO2 nella sua gamma europea entro il 2035 e punta alla neutralità del carbonio in tutte le sue strutture produttive entro il 2030.

La nuova linea di assemblaggio di batterie plug-in, che sorgerà al fianco di quella dedicata alla produzione di veicoli, avrà una capacità di 75.000 unità all'anno. L'assemblaggio delle batterie plug-in hybrid inizierà a dicembre 2023, creando circa 60 nuove posizioni di lavoro qualificate. In futuro consentirà di offrire know-how e manodopera specializzata anche ad altri stabilimenti di Toyota Europe. L'investimento complessivo per questo progetto sarà di circa 317 milioni di euro, per un totale di circa 2,3 miliardi di euro.