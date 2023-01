Nuova strategia Suzuki basata su principi Sho-Sho-Kei-Tan-Bi

Suzuki Motor Corporation ha annunciato una sua nuova strategia di crescita con obiettivo dell'anno fiscale 2030. Suzuki la realizzerà per fornire 'prodotti ricchi di valore' concentrandosi sul cliente e operando secondo il principio della produzione 'Sho-Sho-Kei-Tan-Bi (più piccolo, meno complesso, più leggero, più corto e più bello) che enfatizza la flessibilità, l'agilità e lo spirito di sfida.

Per l'anno fiscale 2030, Suzuki contribuirà alla realizzazione di una società carbon neutral e alla crescita economica di Paesi emergenti come India, area Asean e Africa, oltre al fulcro rappresentato dalle principali regioni di attività Giappone, India ed Europa.

Principali iniziative per l'esercizio 2030 sono la carbon neutrality che Suzuki punta a raggiungere in Giappone e in Europa entro il 2050 e in India entro il 2070.

In Giappone, a partire dall'introduzione dei modelli elettrici a batteria per le mini-car commerciali nell'anno fiscale 2023, Suzuki prevede di introdurre 6 fra suv compatti e mini-car per passeggeri da lanciare entro l'anno fiscale 2030.

In Europa Suzuki introdurrà modelli elettrici a batteria nell'anno fiscale 2024, espandendoci ai suv e ai segmenti B, con 5 auto che saranno lanciate entro l'anno fiscale 2030. In India verrà lanciato nell'anno fiscale 2024 il suv elettrico annunciato all'Auto Expo 2023 oltre a 6 modelli che saranno presentati entro l'anno fiscale 2030.

Per fornire una gamma completa di prodotti e servizi, Suzuki fornirà non solo auto 100% elettriche a batteria, ma anche modelli con motore a combustione interna a emissioni zero che utilizzano carburanti misti a metano, biogas ed etanolo.

Suzuki sta promuovendo la Suzuki Smart Factory Creation che anticipa come dovrebbe essere la produzione nel 2030. Combinando il citato principio di produzione di Suzuki 'Sho-Sho-Kei-Tan-Bi' con la digitalizzazione verranno ottimizzati, minimizzati e semplificati i flussi di dati, materiali ed energia.