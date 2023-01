Tesla investe 3,6 miliardi in Usa, punta su camion EV

Tesla cresce in Nevada. Il colosso di Elon Musk annuncia un investimento da 3,6 miliardi di dollari per ampliare il suo impianto vicino Reno in modo che produca su ampia scale i suoi camion elettrici, oltre a batterie per due milioni di vetture all'anno. L'annuncio arriva mentre Musk è impegnato a difendersi in tribunale sul tweet del 2018 relativo al delisting di Tesla, per il quale aveva dichiarato si essersi assicurato i fondi necessari. E precede i risultati del quarto trimestre, attesi per il colosso delle auto elettriche a livelli record. L'utile infatti è previsto salire del 62% a quasi 3,8 miliardi di dollari su ricavi in aumento del 40% a 24,7 miliardi. Previsioni quindi di crescita che potrebbero aiutare i titoli Tesla a Wall Street. Dopo il tonfo del 2022, quando è calata del 65% perdendo 675 miliardi di dollari, Tesla nelle ultime settimane è in rialzo grazie anche alla politica di taglio dei prezzi adottata in più mercati e con la quale è riuscita, almeno in parte, a rassicurare gli investitori e mettere sotto pressione le case automobilistiche rivali. A pesare su Tesla lo scorso anno è stata la crescente concorrenza e soprattutto l'acquisizione di Twitter da parte di Musk.

Un'operazione che lo ha distratto dal colosso delle auto elettriche e lo ha esposto a innumerevoli critiche che hanno intaccato la sua immagine di visionario. Musk è impegnato a tempo pieno per il rilancio della società che cinguetta, scaricata da molti per le politiche cavalcate dal miliardario, fra le quali il perseguire la libertà di espressione a tutti i costi. Una fuga accompagnata dalla presa di distanza degli inserzionisti pubblicitari che, secondo alcune stime, nel mese di dicembre hanno speso per gli spot sulla piattaforma il 71% in meno.