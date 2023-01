Stellantis: 4 modelli in 'top ten' Europa, Peugeot 208 prima

La Peugeot 208 è l'auto più venduta in Europa con quasi 220.000 unità nel 2022: è leader in Francia e nei Paesi Bassi, sul podio in Portogallo e Benelux. In tutto sono 4 i modelli che Stellantis piazza nella 'top 10': con Peugeot 208, Fiat 500, Opel/Vauxhall Corsa e Citroën C3. L'azienda parla di "performance storica" Nei Paesi europei, Stellantis rafforza la sua leadership nel settore delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (Lcv): è il numero 1 in Francia, Spagna, Portogallo e in Italia, dove Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 occupano i primi tre posti del podio.

Nell'ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis continua ad accelerare nel mercato dei veicoli elettrici con una quota del 15,7% (+1,7% rispetto al 2021, la maggiore crescita del mercato) e un aumento del volume delle vendite Lev del 31,4% rispetto all'anno precedente, leader nei principali Paesi come Francia, Italia, Spagna e Portogallo.

Stellantis piazza 2 modelli nella 'Top 10' con la Fiat Nuova 500 Electric e la Peugeot e-208, mentre la Peugeot 3008 Hybrid è leader in Spagna, la Jeep©️ Compass 4xe Plug-In Hybrid guida il mercato in Italia e la Peugeot e-208 è l'auto elettrica preferita in Francia.

"Questi eccellenti risultati sono stati raggiunti grazie al grande lavoro di squadra e alla dedizione di tutti i dipendenti di Stellantis e anche grazie a un vasto assortimento di marchi che offre una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare le aspettative dei clienti. Nell'ambito del nostro piano strategico Dare Forward 2030, lavoriamo costantemente al nostro obiettivo di essere Carbon Net Zero nel 2038, pronti a lanciare nuovi modelli elettrici già quest'anno. I nostri risultati in Europa confermano che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo tenere le mani sul volante e concentrarci sulla strada da percorrere" commenta Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Enlarged Europe di Stellantis