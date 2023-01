Auto: bilancio in rosso in Europa, -4,1% nel 2022

Nel 2022 sono state immatricolate nell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk) 11.286.939 auto, con un calo del 4,1% rispetto al 2021. Nel mese di dicembre le immatricolazioni sono state 1.091.119, il 14,8% in più dello stesso mese dell'anno precedente. I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel 2022 in Europa 2.052.543 auto, il 13,7% in meno del 2021. La quota è pari al 18,2% a fronte del 20,2% dell'anno precedente. Nell'ultimo mese dell'anno le immatricolazioni di Stellantis sono state 159.425, in calo del 10,3% rispetto a dicembre 2021 con la quota che scende dal 18,7% al 14,6%.

Il mercato dell'auto europeo "ha risentito fortemente della debolezza della domanda per effetto della pandemia che ha inciso sul quadro economico, degli effetti psicologici e concreti della guerra in Ucraina e quindi della comparsa dell'inflazione, della crescita del costo del denaro e delle difficoltà di fornitura dei prodotti energetici che hanno subito forti aumenti di prezzo". Lo sottolinea il Centro Studi Promotor che fa notare come nel 2022 si registri un calo del 28,6% rispetto al 2019, anno che ha preceduto la pandemia. "Nonostante questi fattori - spiega il Csp - la domanda è stata superiore al livello di immatricolazioni registrate perché in una situazione già difficile si è inserita una crisi dell'offerta dovuta a carenze di componenti come i microchip. Nella seconda metà del 2022 la crisi dell'offerta si è comunque ridimensionata e questo ha consentito di contenere le perdite dell'intero anno. Difficoltà di forniture ancora sussistono, ma si ritiene che la situazione possa migliorare nei prossimi mesi e a questa possibilità è legato il raggiungimento nel 2023 di risultati più vicini ai livelli precedenti la pandemia". Dei cinque maggiori mercati, che detengono il 70,2% delle immatricolazioni dell'Europa Occidentale, soltanto la Germania ha chiuso il 2022 in crescita (+1,1%), ma ancora in forte perdita sul 2019 (-26,5%). Tra gli altri quattro il risultato migliore l'ha ottenuto il Regno Unito (-2%), seguito da Spagna (-5,4%), Francia (-7,8%) e infine Italia (-9,7%). In Germania e anche nel Regno Unito e in Francia il bilancio dell'anno ha beneficiato di una maggiore disponibilità di auto elettriche e ibride plugin, che, assistite da incentivi efficaci, hanno ottenuto risultati interessanti. E questo ha consentito al mercato tedesco di crescere e agli altri due di contenere le perdite. Lo stesso fenomeno - commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - non si è verificato in Italia dove la quota delle elettriche nel 2022 è scesa dal 4,6% del 2021 al 3,7% per effetto del fallimento della campagna di incentivi 2022 a favore dell'auto elettrica e delle auto ibride, che si è chiusa con un elevato volume di fondi inutilizzati.