iCabbi estende le attività a Svezia, Norvegia e Finlandia

Novità sul fronte di iCabbi, l'azienda di Mobilize che gestisce oltre 100.000 taxi nel mondo, che presto estenderà le sue attività a Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca. iCabbi fornirà infatti a Cabonline, la principale compagnia di taxi dei Paesi nordici, la sua soluzione tecnologica per la gestione delle flotte di taxi. Se Cabonline, con la sua flotta di 4.600 veicoli nella regione per un totale di circa 16 milioni di corse all'anno, già copre il 20% del mercato finlandese, la partnership con iCabbi le permetterà di integrare altri tre territori come Svezia, Norvegia e Danimarca. Questo annuncio si aggiunge ad un altro traguardo appena raggiunto da iCabbi, che nel mese di novembre ha superato un miliardo di corse prenotate tramite la sua piattaforma.

In virtù delle previsioni di crescita per il 2023, grazie a diversi progetti e alla possibilità di svilupparsi su altri mercati, i team di innovazione prodotto saranno anche arricchiti da nuovi talenti, con oltre 50 assunzioni previste nei prossimi 18 mesi. "Siamo lieti di essere il partner tecnologico di Cabonline - ha commentato Gavan Walsh, Ceo e Fondatore di iCabbi - che è la principale compagnia di taxi dei Paesi nordici. iCabbi e Cabonline sono due aziende che puntano a una sempre maggiore efficienza e innovazione per i servizi di taxi e mobilità. Non vedo l'ora di implementare la trasformazione digitale di Cabonline sulla piattaforma di iCabbi e sono convinto che questa partnership sarà di reciproco vantaggio".