Colosso componentistica Continental sotto attacco hacker

L'attacco hacker è iniziato fra luglio ed agosto ma i media tedeschi ne hanno dato notizia solo adesso perché il fatto è stato comunicato agli organi di controllo della Borsa di Francoforte.

Nel corso di un assalto informatico al fornitore di componentistica auto e produttore di pneumatici Continental, gli hacker hanno messo le mani su enormi quantità di dati, che - secondo il quotidiano Handelsblatt - potrebbero avere un volume di 40 terabyte.

Le indagini sull'incidente con l'aiuto di esperti esterni sono ancora in corso ma come riferisce una nota di Continental "questa indagine ha dimostrato che gli aggressori sono stati in grado di sottrarre parte dei dati dai sistemi informatici interessati, nonostante le precauzioni di sicurezza stabilite". Un portavoce dell'azienda ha rifiutato di commentare conversazioni o possibili negoziazioni di riscatto. Gli hacker utilizzano spesso due modi per ottenere un riscatto dopo un attacco ai dati aziendali: in molti casi, crittografano i dati sui computer della 'vittima' e li rendono inutilizzabili fino a quando la crittografia viene annullata dopo il versamento di un riscatto.