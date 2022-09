Porsche in Borsa, lunedì cda per decisione finale

I consigli di amministrazione e di sorveglianza di Volkswagen discuteranno lunedì se la quotazione tanto attesa del marchio di auto sportive Porsche andrà avanti alla fine di settembre o all'inizio di ottobre. Lo ha annunciato la casa automobilistica, specificando che verrà inoltre presa una decisione sull'eventuale vendita da parte di Volkswagen alla holding Porsche SE a del 25% più un'azione delle azioni ordinarie di Porsche AG, come stabilito in un accordo quadro tra le due parti raggiunto a febbraio. In una dichiarazione separata, Porsche SE, che possiede il 31,4% di Volkswagen e detiene il 53,3% dei diritti di voto, ha confermato l'incontro di lunedì e ha affermato di essere in "discussioni avanzate" con VW sulla struttura del contratto di acquisto di azioni.

Volkswagen ha lavorato per mesi al piano per quotare quest'anno una partecipazione di minoranza nel suo marchio di auto sportive in quella che potrebbe essere una delle più grandi offerte pubbliche mai registrate in Europa. Tuttavia, le difficili condizioni di mercato hanno portato a un arresto generale delle quotazioni. Secondo alcune fonti vicine al dossier citate da Bloomberg, Porsche ha allineato l'interesse degli investitori per la sua Ipo a una valutazione di 85 miliardi di dollari. Grandi investitori tra cui T Rowe Price Group Inc. e Qatar Investment Authority avrebbero già manifestato l'interesse a sottoscrivere l'offerta in quella fascia di valutazione. Secondo le stesse fonti, Porsche avrebbe anche misurato l'interesse di miliardari tra cui il fondatore delle bevande energetiche Red Bull, Dietrich Mateschitz, e il presidente di LVMH Bernard Arnault.