Hyundai Group lancia il Boston Dynamics AI Institute

Hyundai Motor Group ha annunciato il lancio del Boston Dynamics AI Institute, una iniziativa in collaborazione con la nota omonima ocietà di ingegneria che ha l'obiettivo di far compiere progressi fondamentali nell'Intelligenza Artificiale (AI), nella robotica e nello sviluppo di macchine intelligenti. L'Istituto recluterà talenti da diversi ambiti, incluse la ricerca AI e robotica, l'ingegneria software e hardware, oltre a collaborare con università e laboratori di ricerca.

Hyundai e Boston Dynamics avvieranno l'attività con un investimento iniziale di oltre 400 milioni di dollari e la guida del nuovo Istituto sarà affidata a Marc Raibert, fondatore di Boston Dynamics.

"La nostra missione è creare future generazioni di robot avanzati e macchine intelligenti che siano ancora più intelligenti, più agili, recettive e più sicure di qualsiasi cosa sia oggi disponibile - ha dichiarato il direttore esecutivo del Boston Dynamics AI Institute Marc Raibert - La struttura unica dell'Istituto, i migliori talenti concentrati sulle soluzioni fondamentali sostenuti da finanziamenti e un eccellente supporto tecnico ci aiuteranno a creare robot più facili da usare e più produttivi, in grado di svolgere una più ampia varietà di compiti e che sono più sicuri nell'interazione con le persone.

In quanto organizzazione fondata sulla ricerca, il Boston Dynamics AI Institute lavorerà per risolvere le più importanti e difficili sfide legate alla creazione di robot avanzati. Le menti eccellenti dalle aree di IA, robotica, computing, machine learning e ingegneria svilupperanno tecnologie per robot e le useranno per svilupparne potenziale e applicazioni.

L'approccio dell'Istituto è pensato per coniugare gli aspetti migliori dei laboratori di ricerca universitari e laboratori di sviluppo aziendale, lavorando su quattro aree tecniche principali: IA cognitiva, IA atletica, progettazione organica dell'hardware ed etica e policy. L'istituto avrà sede nel cuore di Kendall Square a Cambridge, Massachusetts. Oltre all'Istituto, Hyundai Motor Group ha annunciato separatamente l'intenzione di istituire un Global Software Center per guidare lo sviluppo delle proprie capacità e tecnologie software e per aumentare il potenziale di sviluppo di Software Defined Vehicles (SDV). Il centro sarà costituito sulla base di 42dot, la start-up di software per la guida autonoma e piattaforma di mobilità recentemente acquisita dal Gruppo coreano.