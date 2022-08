Pininfarina: perdita semestre si riduce a 1,3 milioni

Il gruppo Pininfarina ha chiuso il primo semestre 2022 con una crescita del 9% del valore della produzione rispetto al 30 giugno 2022, realizzata soprattutto in Italia, negli Stati Uniti (+47%) e in Cina mentre le attività in Germania sono in calo di circa l'11%. La perdita è di 1,3 milioni a fronte di quella di 1,7 milioni. Le attività sul mercato cinese, operate dalla Pininfarina Shanghai, hanno subito un rallentamento in seguito alle chiusure imposte per prevenire una nuova diffusione della pandemia del Covid-19, consuntivando un incremento del valore della produzione del 21% a cui però fa riscontro un risultato operativo negativo per 0,3 milioni di euro (rispetto al dato positivo per 0,4 milioni di euro al 30 giugno 2021). La Pininfarina Engineering in liquidazione, non più operativa dal quarto trimestre 2020 e senza personale, è in attesa di completare il processo di liquidazione che "si auspica possa terminare entro il 31 dicembre 2022" Le disponibilità monetarie al 30 giugno 2022, pari a 27 milioni di euro, si sono ridotte di 2,4 milioni di euro rispetto a quelle del 31 dicembre 2021 per la dinamica del capitale circolante, non si registrano debiti per scoperti bancari. Il debito a medio/lungo termine verso banche è aumentato di 0,6 milioni di euro. Secondo gli amministratori la società e il Gruppo "hanno a disposizione adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro"-