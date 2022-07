Gruppo Vw celebra posa prima pietra fabbrica celle batterie

Il gruppo Volkswagen ha celebrato oggi la posa della prima pietra del suo primo centro di produzione di celle di batterie a Salzgitter, nella Bassa Sassonia.

Con gli occhi puntati sul progetto dei concorrenti della Tesla di Elon Musk nel Brandeburgo, il ceo Herbert Diess ha definito il progetto "una pietra miliare" e la giornata "storica". "Volkswagen dirigerà l'offensiva mondiale delle batterie", ha dichiarato il ceo.

Il colosso tedesco ha l'ambizione di diventare il più grande produttore di auto elettriche entro il 2025. Sulla sede verranno investiti 2 miliardi di euro e se nel breve periodo sono previste 5000 assunzioni, nel medio si intende arrivare a 20 mila impiegati. La fabbrica dovrà produrre batterie per mezzo milione di auto elettriche all'anno. Si tratta del prima di sei centri produttivi, che Vw vuole aprire entro il 2030.

"I posti di lavoro devono restare in Europa" ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Vogliamo che la produzione di batterie elettriche avvenga qui in Europa, qui in Germania, e qui a Salzgitter", ha aggiunto. Scholz ha ribadito che "la Germania vuole 15 milioni di elettro-auto in circolazione entro il 2030".

La produzione inizierà nel 2025. Con effetto immediato, la responsabilità del business globale delle batterie passa alla nuova società "PowerCo". Oltre alla produzione di celle, alla nuova società saranno affidate tutte le attività lungo l'intera catena del valore delle batterie. Entro il 2030 PowerCo investirà insieme ai partner oltre 20 miliardi di euro nello sviluppo dell'area di business, genererà un fatturato annuo superiore a 20 miliardi di euro e impiegherà fino a 20.000 persone solo in Europa. PowerCo sarà guidata dal CEO Frank Blome e dai Membri del Consiglio di Amministrazione Sebastian Wolf (Chief Operations Officer), Kai Alexander Müller (Chief Financial Officer), Soonho Ahn (Chief Technology Officer), Jörg Teichmann (Chief Purchasing Officer) e Sebastian Krapoth (Chief Human Resources Officer).

Il Gruppo ha presentato per la prima volta il concept della fabbrica standardizzata; Salzgitter fungerà da modello per le fabbriche dedicate alla produzione di celle in Europa e fisserà nuovi standard in termini di sostenibilità e innovazione. “Ciò che abbiamo testato milioni di volte con piattaforme modulari per veicoli, come la MQB e la MEB, sarà anche la base per avviare la produzione di celle: standardizzeremo sulla base delle regole europee e produrremo su larga scala. Così combineremo velocità e ottimizzazione dei costi con i più elevati livelli qualitativi” ha affermato Frank Blome, CEO di PowerCo. La standardizzazione non riguarderà solo le attrezzature, gli edifici e le infrastrutture, ma anche i prodotti, i processi e l’IT. In questo modo saranno realizzate fabbriche che potranno essere rapidamente convertite per ulteriori innovazioni di prodotto e produzione. Ogni fabbrica sarà alimentata al 100% con elettricità da fonti rinnovabili e sarà progettata nell’ottica del riciclo a circuito chiuso.