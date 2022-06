Tesla chiude un ufficio in Silicon Valley e licenzia 200 persone

Tesla chiude uno dei suoi uffici nella Silicon Valley e licenzia circa 200 persone nell'ambito dei piani di riduzione del personale a causa dell'aumento dei costi. Secondo quanto rivelato al Wall Street Journal da fonti informate, la società di Elon Musk ha fatto sapere ai dipendenti che sta chiudendo un ufficio di San Mateo, in California, dove si lavorava per aiutare a migliorare il sistema avanzato di assistenza alla guida Autopilot. Il licenziamento colpisce più della metà del personale dell'ufficio, mentre alcuni lavoratori possono essere trasferiti in altre sedi dell'azienda. La mossa e' l'ultima di una serie di tagli che Tesla ha deciso nelle ultime settimane dopo che all'inizio del mese Musk ha informato che la società prevedeva di ridurre il 10% della sua forza lavoro salariata a causa delle preoccupazioni per l'economia globale.