Teoresi Group cresce nella smart mobility

(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Dalle auto intelligenti aitrasporti green, Teoresi Group, società internazionale di servizi di ingegneria, prosegue la crescita nel settore della mobilità con sperimentazioni di guida autonoma per la smart road e l'ingresso nel Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile promosso dal Politecnico di Milano e primo tra i Centri Nazionali previsti dal Pnrr. Nata a Torino nel 1987, grazie a collaborazioni con le migliori realtà statunitensi e all'esperienza con grandi clienti automotive internazionali, Teoresi introduce in Italia tecnologie innovative e matura forti competenze applicative nello sviluppo di progetti tecnologici nell'ambito dei trasporti. Alla luce di queste esperienze, Teoresi è in grado di fornire soluzioni pronte all'uso (plug and play) per i settori automotive, ferroviario, veicoli industriali e agricoli, aerospazio e difesa. Oggi il gruppo Teoresi ha 850 dipendenti con un'età media 32 anni, 15 sedi operative di cui 8 in Italia e 4 in Germania, tra cui la sede di recente apertura a Berlino.

Nel 2021 il Gruppo ha raggiunto ricavi consolidati pari a 58,7 milioni di euro, registrando una crescita media annua del +16,8%. (ANSA).