Immatricolazioni auto in calo del 15,1% a maggio

Grazie agli incentivi si attenua il calo delle vendite di auto in Italia. Le immatricolazioni a maggio sono 121.299, il 15,1% in meno dello stesso mese del 2021. Nei primi cinque mesi dell'anno sono state complessivamente 556.974, in calo del 24,26% sull'analogo periodo dell'anno scorso. I dati sono del ministero dei Trasporti. Il gruppo Stellantis ha immatricolato a maggio 47.451 auto in Italia, il 15,6% in meno dello stesso mese del 2021. La quota di mercato è pari al 39,1% a fronte del 39,3% del maggio dell'anno scorso. Nei cinque mesi il gruppo ha venduto 205.758 vetture, in calo del 30,2% sullo stesso periodo del 2021 con la quota che scende dal 40,1% al 36,9%.

Dalla piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico destinata ad accogliere le prenotazioni dei concessionari per usufruire degli incentivi per i propri clienti emerge che nella mattinata di oggi è stato prenotato il 14% dei 220 milioni per le vetture con emissioni di CO2 da 0 a 20 grammi per chilometro, il 9% dei 225 milioni disponibili per le vetture con emissioni di CO2 da 21 a 60 grammi per chilometro e ben il 78% dei 170 milioni disponibili per le vetture con emissioni di CO2 da 61 a 135 grammi per chilometro. Lo mette in evidenza il Centro Studi Promotor.

Questi dati - spiega - mettono in chiara evidenza che il Governo oltre a non rispondere prontamente alle esigenze del settore, ha destinato fondi esuberanti per le auto con emissioni di CO2 da 0 a 60 grammi per chilometro e fondi assolutamente insufficienti per le vetture ad alimentazione tradizionale, ma con emissioni di CO2 non superiori a 135 grammi per chilometro.

"L'impianto dei sostegni contiene ancora alcune debolezze che l'Unrae ha più volte indicato, a cominciare dalla richiesta avanzata dall'intero comparto di allungare da 180 a 300 giorni dalla firma del contratto il termine per usufruire dell'incentivo". Lo sottolinea il presidente dell'Unrae, Michele Crisci, commentando i dati del mercato auto italiano. Nei cinque mesi .- spiega - si sono perse oltre 178.000 vetture rispetto allo stesso periodo 2021.

"Resta ancora irrisolto - aggiunge Crisci - il problema dell'esclusione dal beneficio delle persone giuridiche (aziende e società di noleggio), omissione che di fatto riduce l'apporto dell'automotive al percorso di decarbonizzazione del Paese".

Crisci ribadisce la richiesta di elevare la percentuale di detraibilità dell'Iva per le auto aziendali in uso promiscuo sui motori a zero o a basse emissioni, per avvicinarsi almeno parzialmente alla vigente normativa europea: 100% per la fascia 0-20 g/Km, 80% per la fascia 21-60 g/Km, 50% per la fascia 61-135 g/Km.

Quanto ai contenuti dell'allegato al Def dedicato a infrastrutture, mobilità e logistica, presentato lo scorso 23 maggio, Crisci evidenzia "l'assenza, in un documento di ben 240 pagine, di qualsiasi accenno a un piano di sviluppo delle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche, nonostante i continui auspici di tutti per una mobilità stradale a zero o bassissime emissioni". "A maggio si riduce la variazione negativa registrata dal mercato auto, pur trovandoci ancora di fronte ad un calo a doppia cifra (-15,1%), anche grazie ad un giorno lavorativo in più (22 giorni a maggio 2022 contro i 21 di maggio 2021)". Lo afferma Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia.

"La recente entrata in vigore, nella seconda parte del mese, degli incentivi all'acquisto delle vetture a zero e a basse emissioni (elettriche, ibride plug-in ed endotermiche a basso impatto) - osserva Scudieri - ha sicuramente giocato un ruolo importante. Il maggior numero di richieste si è concentrato nella fascia 61-135 g/Km di CO2, per la quale le risorse disponibili sono già in via di esaurimento, con un residuo inferiore al 25% del totale stanziato per questa categoria.

Ribadiamo che, per supportare adeguatamente la diffusione delle vetture elettrificate, accelerando, così, il processo di decarbonizzazione della mobilità, permane la necessità di includere nella misura il comparto del noleggio. Auspichiamo, inoltre, che venga introdotta anche una modifica nella formula di incentivazione per i veicoli commerciali leggeri, al momento interessati soltanto in riferimento alle motorizzazioni elettriche (e con vincolo della rottamazione), mentre sarebbe fondamentale non vincolare ad un'unica tecnologia le scelte d'acquisto delle imprese della logistica urbana e anche evitare di limitare l'accesso alle sole pmi. Infine, tengo a ricordare che tra il 7 e l'8 giugno è prevista la votazione nella sessione plenaria del Parlamento europeo sul pacchetto Fit for 55".