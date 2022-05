Pininfarina: +8% ricavi, perdita trimestre scende a 1 milione

Pininfarina ha chiuso il primo trimestre con un valore della produzione pari a 16,57 milioni di euro, in aumento di circa l'8% rispetto ai 15,44 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, crescita realizzata soprattutto in Italia, negli Stati Uniti e in Cina, mentre sono in controtendenza le attività in Germania che risultano in riduzione.

La perdita netta è di 1,04 milioni di euro, rispetto al rosso di 1,62 milioni, il margine operativo lordo è positivo per 500 milioni a fronte di un pareggio dell'anno prima. A fine marzo 2022 la posizione finanziaria netta era positiva per 1,69 milioni di euro, rispetto al valore positivo di 6,93 milioni di inizio anno. Per quanto riguarda Pininfarina in base alle condizioni attuali prevede un valore della produzione in aumento rispetto al 2021.