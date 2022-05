Hyundai potrebbe costruire in Georgia nuovo impianto BEV in Usa

Gli annunciati piani di Hyundai Motor per costruire un impianto di assemblaggio per i veicoli elettrici negli Stati Uniti sembrano concentrarsi sulla stato della Georgia. Secondo quanto riporta Reuters, il colosso coreano avrebbe discusso con alcuni funzionari della Georgia, per realizzare un nuovo sito vicino agli impianti già esistenti di Hyundai e Kia.

I dettagli dell'investimento, compreso il costo previsto e il numero di posti di lavoro che dovrebbe creare, non sono ancora stati comunicati. La nuova struttura per costruire Battery Electric Vehicle (BEV) in Georgia, se finalizzata, potrebbe essere destinata alle Ioniq 7 ed EV9, veicoli commercializzati sul mercato statunitense.

Hyundai ha annunciato un investimento di 300 milioni di dollari il mese scorso per produrre la Genesis GV 70 elettrica e una versione ibrida della Santa Fe nel suo stabilimento in Alabama. Il modello Genesis sarebbe il primo BEV di Hyundai prodotto negli Stati Uniti. Anche Kia ha affermato qualche tempo fa che stava cercando di spostare la produzione nel Continente americano, ma che non stava considerando una factory dedicata.

Il fornitore di batterie di Hyundai SK Innovation ha appena costruito due stabilimenti in Georgia. Il primo, che rifornirà principalmente il gruppo Volkswagen, ha dato il via alla produzione nel primo trimestre di quest'anno. Il secondo, che fornirà batterie per Ford, inizierà la produzione all'inizio del 2023. Secondo indiscrezioni, SK potrebbe cedere le batterie a Hyundai e Kia per i prodotti realizzati in Georgia. Interpellata in merito, l'azienda ha detto di non poter commentare gli accordi di fornitura che coinvolgono specifici clienti.