Bmw sospende produzione a Regensburg per mancanza chip

Andamento alterno negli impianti produttivi del network globale Bmw, che aveva ripreso l'attività nel sito cinese di Shenyang dopo il fermo per quasi un mese, per problemi di pandemia, della catena desinata alla fabbricazione di X5 per quel mercato.

Ora arriva invece dalla Germania la notizia dello stop forzato "per almeno una settimana" - riporta il magazine Automobilwoche - dell'impianto di Regensburg (Ratisbona) dove si costruiscono la Serie 1 e i modelli X1 e X2.

In questo caso, riportano i media tedeschi, il fermo dipende dalla mancanza di microchip che ha obbligato i dirigenti della Bmw a sospendere l'output giornaliero di circa 1.000 unità di questi tre modelli, obbligando allo stop circa 9.000 dei collaboratori occupati a Regensburg.