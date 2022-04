Exor: Elkann, +29,7% valore grazie alle nostre società

"Nel 2021 il Net Asset Value per share (Valore Netto degli Attivi per azione) di Exor è cresciuto del 29,7% sovraperformando di 0,4 punti percentuali il nostro benchmark, l'indice Msci World in euro". Lo sottolinea John Elkann nella lettera agli azionisti di Exor, la holding del gruppo Agnelli. "La nostra performance - spiega Elkann - è stata determinata soprattutto dalla crescita sottostante del valore delle nostre società quotate. Nel 2021 CNH Industrial è cresciuta del 66,3%, Stellantis del 41,1% e Ferrari del 20,6%. In aggiunta, abbiamo tratto vantaggio da un adeguamento della valutazione di PartnerRe (+13,1% in dollari, + 20,6% in euro) ora allineata al prezzo di vendita concordato".

"Nel 2021 Ferrari, la nostra società di maggior valore, ha chiuso un anno record, che ha evidenziato la forza della sua gamma di prodotti, con ricavi netti di 4,3 miliardi (+23,4%) e un ebitda record di 1,5 miliardi. Il portafoglio ordini dello scorso anno è stato il maggiore della sua storia e copre bene le richieste fino al 2023, in crescita in tutti i mercati".

"Il marzo 2022 ha segnato il quinto anniversario della nostra attività di investimento in titoli quotati guidata da Matteo Scolari e il suo team. Sin dall'inizio, il portafoglio ha conseguito un rendimento lordo complessivo del 207,1% in dollari o annualizzato del 24,7%, senza anni negativi grazie all'attività di copertura".

"Abbiamo iniziato l'anno con la quotazione in borsa di Iveco Group il 3 gennaio. La società è stata scorporata da Cnh Industrial e ha al suo interno le produzioni di autocarri, veicoli speciali e motori. Guidati da un team di manager solido e di talento che fa capo a Gerrit Marx, i 34mila dipendenti del Gruppo Iveco stanno affrontando il loro futuro di azienda più concentrata sui suoi obiettivi, i cui ricavi netti industriali potranno crescere dai 12,7 miliardi del 2021 al target di 16,5-17,5 miliardi entro il 2026".

Exor , la holding della famiglia Agnelli, punta per i nuovi investimenti su lusso, tecnologie e salute. "Al momento - spiega il presidente John Elkann - guardiamo particolarmente ad alcuni settori e temi dove intendiamo, sia far leva sulla nostra esperienza, come il lusso, sia accrescere la nostra conoscenza come nel settore della salute e della tecnologia. Per lo stesso motivo siamo anche orgogliosi di aver lanciato un programma di investimenti seed dedicato all'Italia, per sostenere gli imprenditori più promettenti che stanno costruendo la nuova generazione di grandi Società. Dunque, con l'ottimismo con cui ogni nuova impresa viene fondata, invito qualsiasi imprenditore o leader che stia lavorando per realizzare un grande sogno e che cerchi aiuto per realizzarlo, a mettersi in contatto con noi".

John Elkann esprime disappunto per la transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate Italiane in merito a una complessa contestazione in materia fiscale, con particolare riferimento all'Exit Tax. "Nonostante il nostro disappunto per quanto accaduto - dice Elkann nella lettera agli azionisti di Exor - ricordiamo le sagge parole di Luigi Einaudi, uno dei più importanti presidenti della Repubblica, nonché giornalista per La Stampa e The Economist, che una volta disse: 'Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. È la vocazione naturale che li spinge: non soltanto la sete di denaro. Il gusto, l'orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia ai clienti…'. Con questo spirito, rimaniamo più determinati che mai a seguire la nostra vocazione e cercare nuove opportunità per creare valore non solo per Exor ma al contempo per le comunità dove siamo presenti".