Stellantis: utile triplicato nel primo anno a 13,4 mld

Stellantis ha chiuso "con risultati record" il primo anno: l'utile netto è quasi triplicato e pari a 13,4 miliardi di euro su base pro forma, mentre i ricavi netti ammontano a 152 miliardi di euro, in aumento del 14%. Il risultato operativo rettificato è quasi raddoppiato a 18 miliardi di euro, con margine del 11,8% e tutti i segmenti positivi. Il flusso di cassa industriale disponibile ammonta a 6,1 miliardi di euro, trainato principalmente da forti sinergie di cassa e redditività e la liquidità disponibile è pari a 62,7 miliardi. Nel 2021 Stellantis ha lanciato più di 10 nuovi modelli, tra cui Citroën C4, Fiat Pulse, DS 4, Jeep Grand Cherokee, Wagoneer, Maserati MC20, Opel Mokka, Opel Rocks-e e Peugeot 308. La società ha accelerato il suo slancio commerciale nei veicoli a basse emissioni (Lev) facendo leva sul portafoglio di 34 modelli Lev attualmente sul mercato, compresi i furgoni medi a celle a combustibile a idrogeno. Le vendite globali di Lev hanno raggiunto 388.000 unità, in aumento del 160% anno-su-anno, con la prima posizione nelle vendite di furgoni elettrici a batteria in EU30. Stellantis ha confermato la sua forte posizione nel mercato globale dei veicoli commerciali con la leadership sia nel mercato EU30 che in Sud America, e ha raggiunto il suo record storico nelle vendite mondiali di pickup con circa un milione di veicoli venduti.

Stellantis: 3,3 miliardi di dividendo ordinario

Stellantis distribuirà 3,3 miliardi di euro di dividendo ordinario da pagare, previa approvazione degli azionisti- E' quanto si legge nella nota sui conti del primo esercizio del gruppo.

Nel primo anno Stellantis ha realizzato una forte esecuzione del piano di sinergie con benefici di cassa netti di 3,2 miliardi di euro.



Stellantis: ai dipendenti premio di 1,9 mld di euro (+70%)

La nascita di Stellantis "ha portato benefici a tutti i dipendenti": la società distribuirà 1,9 miliardi di euro ai dipendenti, 770 milioni di euro in più rispetto all'importo cumulativo dell'anno precedente di ciascuna delle precedenti società, pari al 70% di aumento, "come riconoscimento del loro contributo ai risultati dell'azienda". "I dipendenti sono il cuore di Stellantis. È grazie alla loro continua attenzione all'esecuzione e all'eccellenza che siamo stati in grado di raggiungere risultati record nel nostro primo anno di Stellantis", commenta Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "Ogni dipendente di Stellantis ha assunto il compito straordinario nel 2021 di combinare due case automobilistiche, mentre affrontava gravi sfide esterne. Il nostro obiettivo è che tutti i dipendenti beneficino della crescita redditizia dell'azienda. Siamo lieti di premiare e ringraziare i membri del nostro team per il loro instancabile impegno".

Stellantis: +160% vendite veicoli a basse emissioni

Nel 2021, Stellantis ha lanciato oltre 10 nuovi modelli, tra cui la Citroën C4, la Fiat Pulse, la DS 4, la Jeep© Grand Cherokee, il Wagoneer, la Maserati MC20, l'Opel Mokka, l'Opel Rocks-e etla Peugeot 308. "Spingendo sulla dinamica dei veicoli a basse emissioni (LEV) - si legge in una nota diffusa nel giorno della presentazione dei risultati del gruppo nato dalla fusione tra Psa e Fca- l'azienda ha accelerato fortemente commercializzando un portafoglio di 34 modelli LEV che include furgoni a pile combustibile. Le vendite mondiali di LEV hanno raggiunto 388 000 unità, in aumento del 160% rispetto all'esercizio precedente, il che ci è valso il primo posto per vendite di furgoni elettrici a batteria nell'Ue-30". Stellantis "conferma la sua posizione sul mercato mondiale dei veicoli utilitari prendendo la leadership di due mercati dell'l'EU30 e del Sudamerica e battendo il record di vendite sui pick-up nel mondo con circa un milione di veicoli venduti".

Stellantis: Tavares, insieme per mobilità sostenibile

"Insieme, siamo concentrati sull'esecuzione dei nostri piani nella corsa per divenire una tech company della mobilità sostenibile": lo dice il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, nel giorno della presentazione dei risultati record del gruppo nato dalla fusione tra Psa e Fca.

Stellantis: Tavares plaude a risultati record

"I risultati record di oggi dimostrano che Stellantis è ben posizionata per offrire prestazioni eccellenti, anche nelle situazioni di mercato piu' incerte": lo dice il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, nel giorno della presentazione dei risultati del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa. "Ringrazio di cuore tutti i dipendenti Stellantis nelle nostre regioni, marchi e funzioni, per il loro contributo alla costruzione della nostra nuova azienda ricca della sua diversità. Colgo l'occasione anche per ringraziare il team di gestione per gli incessanti sforzi mentre affrontavamo e superavamo intensi venti contrari"