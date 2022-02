Iveco Group: +22% ricavi consolidati 2021, +77% ordini

Ricavi consolidati pari a 12,6 miliardi di euro (in aumento del 22% anno su anno)., utile netto pari a 76 milioni di euro ed ebit adjusted delle Attività Industriali pari a 302 milioni di euro, liquidità netta delle Attività Industriali a 1,1 miliardi di euro. Sono i risultati conseguiti nel 2021 da Iveco Group che ha iniziato quest'anno la sua vita autonoma da Cnh Industrial dopo lo spin off.

"Oggi si tiene la nostra prima conference call sui risultati come nuova società quotata e voglio ricordare che il 2022 è l' 'Anno 1' per Iveco Group. Abbiamo iniziato questo nuovo capitolo incoraggiati dall'instancabile sforzo dei nostri dipendenti, in particolare nel gestire le sfide continue poste dalla catena logistico-produttiva e dalla pandemia: voglio ringraziare personalmente tutta la squadra. Guardando al futuro, la nostra aspettativa per l'anno corrente è positiva. Abbiamo chiuso il 2021 con un aumento del 77% nella nostra presa ordini a livello globale e stiamo facendo tutto ciò che serve per far funzionare i nostri stabilimenti al massimo delle loro capacità produttive.

All'inizio del nostro viaggio come organizzazione indipendente abbiamo tutto ciò che serve per portare a termine i nostri impegni", commenta il ceo Gerrit Marx.