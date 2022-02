Stellantis: a gennaio quota 19% Jeep nel mercato 'alla spina'

Jeep inizia il 2022 con un segno positivo: a gennaio ha raggiunto la quota record del 19% nel mercato "alla spina", quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, dopo aver concluso lo scorso anno come 'brand leader' con una quota dell'11,2% tra tutti i modelli Lev - Low Emission Vehicle. La quota complessiva in Italia di Jeep è del 4,2%, grazie ai suv made in Italy Renegade e Compass 4xe - le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti - e alla Wrangler 4xe, l’icona del brand, per la quale il modello ibrido plug-in 4xe ha rappresentato oltre il 70% delle vendite in Italia negli ultimi sei mesi.

Parallelamente al successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il marchio Jeep offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata e compie un altro passo nel processo di elettrificazione confermando il proprio impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione “Zero emissioni, 100% libertà”.

“Questo nuovo, importante risultato, insieme al lancio delle nuove versioni e-Hybrid - ha affermato commento di Alessandro Grosso, Country Manager Jeep® Italy - è pienamente in linea con la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile. Il mercato continua a dimostrare apprezzamento verso la nostra tecnologia plug-in hybrid 4xe, sigla che è diventata sin da subito un brand nel brand di Jeep, sinonimo di massimo comfort e totale sicurezza, in qualunque condizione ambientale, zero emissioni e circa 50 km di autonomia in elettrico con la stessa capacità off-road di sempre, quella che ha reso famosa Jeep nel mondo. La nostra strategia affianca a una tecnologia evoluta anche servizi e prodotti specifici per agevolare la transizione energetica: l’automobilista proiettato verso il futuro della mobilità ha nuove esigenze e ricerca anche un approccio flessibile, pratico e cucito sulla misura delle proprie necessità: le collaborazioni con Leasys, FCA Bank e Free2Move eSolutions, ci consentono di offrire formule innovative per la ricarica, l’acquisto e il noleggio. Stiamo per lanciare un nuovo programma di abbonamento, innovativo e unico nel suo genere per avvicinare tutti alla tecnologia 4xe, anche i clienti ancora indecisi. Jeep scommette sulla transizione energetica e lo fa con il consueto approccio inimitabile”. Grazie alle partnership con Fca Bank, Leasys e Free2Move eSolutions: è imminente il lancio di un nuovo programma di abbonamenti innovativo.