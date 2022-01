Moto: trevigiana Fantic Motor chiude 2021 a 156 mln

La società motociclistica Fantic Motor, di Quinto di Treviso (Treviso), ha chiuso il 2021 con ricavi a 156 milioni di euro ed Ebitda 18,3 milioni. Nel 2020 e nel 2019 il fatturato era stato, nell'ordine, di 40,2 e 47,7 milioni. "Nel 2021 l'acquisizione di Motori Minarelli - ha rilevato l'amministratore delegato, Mariano Roman - è stata una scelta vincente nello scenario nazionale ed internazionale ed ha ulteriormente contribuito a far acquisire valore e quote di mercato al nostro gruppo. Il risultato di fatturato ha superato abbondantemente le migliori aspettative, evidenziando e premiando, la vivacità di Fantic e la sua capacità di innovare". A fare da traino oltre al mercato nazionale sempre in forte crescita, anche quello internazionale spinto per le moto dalla Germania (+ 70% 2021 vs 2020) e Svizzera (+ 113% 2021 vs 2020), mentre per le ebikes brillano la Spagna (+ 200% 2021 vs 2020) e Stati Uniti (+ 645% 2021 vs 2020).