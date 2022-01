Cazoo rileva Brumbrum per 80 milioni, obiettivo Italia

Il colosso europeo della vendita di auto online Cazoo, quotato in Borsa a New York, ha sottoscritto un accordo per l'acquisto Brumbrum, piattaforma attiva in Italia per la vendita e il noleggio a lungo termine di auto online, per 80 milioni di euro. L'operazione è finalizzata ad accelerare il lancio del proprio servizio in Italia e "rendere l'acquisto e la vendita di auto semplice e agile come ordinare un qualsiasi altro prodotto online" così come già avvenuto nel Regno Unito, in Germania, Francia e Spagna.

Cazoo è stata fondata nel 2018 dall'imprenditore inglese Alex Chesterman, è una delle aziende che cresce più rapidamente in Europa, e si definisce "pioniera del passaggio alla vendita di auto online". Dall'anno scorso è quotata alla Borsa di New York, e ha costruito una squadra di oltre 3.800 persone distribuite tra Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Portogallo. Dal lancio del servizio ha venduto oltre 50mila.

Una volta completato il processo di integrazione con Brumbrum il Gruppo intende lanciare il proprio servizio in tutta Italia entro la metà dell'anno.

Fondata nel 2016, Brumbrum ha sede a Milano e conta 180 persone, inclusi gli addetti alla riqualificazione dei veicoli impiegati nello stabilimento di Reggio Emilia. Lo stabilimento si estende per 40mila mq e ha la capacità di ricondizionare più di 15mila veicoli l'anno.