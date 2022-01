Leasys e I3P lanciano Digital Factory,call per startup

Leasys, brand Stellantis e controllata di Fca Bank, lancia con I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, la nuova edizione di Digital Factory, call esplorativa rivolta alle giovani startup, italiane e internazionali. L'obiettivo è individuare soluzioni che possano contribuire in maniera determinante alla trasformazione tecnologica e digitale della società che opera nel noleggio a lungo termine, e di Leasys Rent, specializzata in noleggio a breve e medio termine.

L'edizione 2022 fa parte del programma Start&Pulse di Crédit Agricole Consumer Finance, focalizzato sull'Open Innovation. La call si concentrerà in particolare sulla ricerca di processi tecnologici volti a migliorare, da un lato, l'esperienza dei clienti, e dall'altro i processi interni e il know-how aziendale. La partecipazione all'iniziativa è gratuita: i progetti potranno essere candidati dall'11 gennaio fino al 25 febbraio 2022 sul sito digitalfactory.leasys.com. Le soluzioni proposte saranno valutate da un comitato di esperti, che entro il mese di marzo selezionerà i finalisti per il successivo evento finale.

"Nutriamo grande fiducia e aspettative verso questa iniziativa: siamo certi che la Digital Factory offrirà un supporto determinante nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche volte a sostenere il percorso di innovazione che abbiamo avviato ormai da tempo" ha spiegato Rolando D'Arco, ceo di Leasys. "Abbiamo collaborato con entusiasmo alla realizzazione della nuova edizione del progetto Digital Factory di Leasys, che prende le mosse da un'esperienza di successo", ha dichiarato Giuseppe Scellato, presidente di I3P.