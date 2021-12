Auto: Tesla in Cina consegna oltre 400.000 unità a Shanghai

In Cina lo stabilimento della Tesla di Shanghai ha consegnato 413.283 veicoli nel periodo gennaio-novembre del 2021, in crescita del 242% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, è stato reso noto dal produttore di auto elettriche statunitense.

Secondo quanto fa sapere la società, sono state realizzate in Cina continentale oltre 1.000 stazioni Supercharger, 8.000 colonnine Supercharger e 700 stazioni della rete Destination charging.

Le berline Tesla fabbricate in Cina sono state esportate in Paesi come Danimarca, Svizzera, Svezia, Spagna, Paesi Bassi e Norvegia.

L'attuale capacità produttiva annuale della Gigafactory di Tesla a Shanghai, fa sapere la stessa società, ha superato i 450.000 veicoli, con il 90% delle parti prodotte in loco, aggiungendo che il 92% dei materiali metallici che compongono le celle delle batterie nello stabilimento di Shanghai possono essere riciclati. (ANSA-XINHUA).