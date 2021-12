Bosch avvia produzione innovativi chip al carburo di silicio

Bosch ha avviato puntualmente la produzione di semiconduttori al carburo di silicio che consentono una maggiore autonomia e una ricarica più rapida per le auto elettriche, nell'ambito di un programma varato due anni fa e che ha richiesto lo sviluppo di propri processi di produzione altamente complessi.

“Il futuro dei semiconduttori in carburo di silicio è brillante - ha detto Harald Kroeger, membro del consiglio di amministrazione di Robert Bosch GmbH - vogliamo diventare un leader globale nella produzione di chip SiC per l'elettromobilità e, grazie al boom di questo settore il nostro portafoglio ordini è pieno".

Piccolissimi, potenti ed estremamente efficienti i semiconduttori in carburo di silicio (SiC) sono infatti destinati ai produttori di automobili in tutto il mondo e in futuro, un numero sempre maggiore di veicoli di produzione presenterà questi chip.

Bosch intende espandere la propria capacità di produzione di semiconduttori di potenza SiC fino a un volume unitario di centinaia di milioni. Per raggiungere questo obiettivo l'azienda ha già iniziato ad espandere lo spazio della camera bianca nel suo stabilimento di Reutlingen. Parallelamente, si lavora anche alla seconda generazione di chip SiC - ancora più efficiente - che dovrebbe essere pronta per la produzione in serie a partire dal 2022.

Il supporto per lo sviluppo di questi processi di produzione innovativi per semiconduttori SiC arriva dal Ministero Federale Tedesco dell'Economia e dell'Energia (BMWi) nell'ambito del programma 'Progetto di Comune Interesse Europeo (IPCEI) nella Microelettronica'.

“Da diversi anni forniamo supporto per aiutare a stabilire la produzione di semiconduttori in Germania - ha dichiarato Peter Altmaier, ministro federale tedesco per gli affari economici - la produzione di semiconduttori altamente innovativa di Bosch rafforza l'ecosistema della microelettronica in Europa e rappresenta un ulteriore passo avanti verso una maggiore indipendenza in questo campo chiave della digitalizzazione".

Una previsione della società di ricerche di mercato e consulenza Yole indica che, da qui al 2025, il mercato del SiC nel suo complesso crescerà in media del 30% all'anno, superando i 2,5 miliardi di dollari. Di questi, circa 1,5 miliardi riguarderanno il mercato delle auto.

“I semiconduttori di potenza in carburo di silicio fanno un uso particolarmente efficiente dell'energia - spiega Kroeger - e i vantaggi di questo materiale vengono davvero alla ribalta nelle applicazioni ad alta intensità energetica come l'elettromobilità".

Nell'elettronica di potenza dei veicoli elettrici, i chip in carburo di silicio assicurano che i conducenti possano guidare significativamente più a lungo con una carica della batteria, in media circa il 6% in più rispetto alle loro controparti in puro silicio.

Per soddisfare la domanda in costante aumento di questi semiconduttori, nel 2021 sono stati già aggiunti altri 1.000 metri quadrati allo spazio della camera bianca presso la fabbrica di wafer Bosch di Reutlingen. Altri 3.000 metri quadrati verranno aggiunti entro la fine del 2023. Il nuovo spazio ospiterà impianti di produzione all'avanguardia per la produzione di chip SIC utilizzando processi sviluppati internamente.