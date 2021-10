Tesla apre a Shanghai primo centro estero R&S veicoli

Tesla ha aperto il suo innovation center per ricerca e sviluppo (R&S), il primo del suo genere tra le strutture estere della società di auto elettriche, e un centro dati Gigafactory a Shanghai, come precisato ieri da Tesla China.

Tom Zhu, presidente di quest'ultima, spiega che Tesla mette in pratica il suo impegno di coltivare in profondità il mercato cinese, aggiungendo che il centro R&S promuoverà ulteriormente il processo di localizzazione dell'azienda in Cina.

Secondo il piano, l'innovation center svolgerà un lavoro di sviluppo originale per veicoli, attrezzature di ricarica e prodotti energetici.

Il centro dati sarà utilizzato invece per immagazzinare le informazioni relative alle operazioni cinesi come le informazioni di produzione delle fabbriche. (ANSA-XINHUA).